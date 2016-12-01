يا ربي السلامة..مشرمل قاصر يقتل مول ''الديطاي'' بسبب سيجارة..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأحد، من اعتقال قاصر يبلغ من العمر 16 عاما، أقدم على ارتكاب جريمة مروعة في حق شخص في عقده الثالث يعمل في بيع السجائر بجماعة إحدادن ضواحي مدينة الناظور.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأحد، من اعتقال قاصر يبلغ من العمر 16 عاما، أقدم على ارتكاب جريمة مروعة في حق شخص في عقده الثالث يعمل في بيع السجائر بجماعة إحدادن ضواحي مدينة الناظور.

وحسب مصادر ناظورية فإن الجريمة،وقعت عقب رفض الضحية منح السجائر للجاني بالمجان، ليقوم هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات للضحية الذي سقط على الأرض جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة لنقل الموتى، قامت بنقل الضحية إلى مستودع الأموات، بينما تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية فور اعتقاله.