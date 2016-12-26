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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

مثير وطريف.. في سابقة، الوقاية المدنية بالمغرب تتدخل من أجل إنقاذ قط وها كيفاش

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 01:16 مثير وطريف.. في سابقة، الوقاية المدنية بالمغرب تتدخل من أجل إنقاذ قط وها كيفاش | مجتمع
مثير وطريف.. في سابقة، الوقاية المدنية بالمغرب تتدخل من أجل إنقاذ قط وها كيفاش
ليس من أجل حريق ولا عملية انتحار ولا حتى حادثة سير، إنه قط، نعم قط ومن قطط الفشوش، والذي أخرج شاحنة الوقاية المدنية عن بكرة أبيها من أجل إنقاذه.

شوف تيفي

ليس من أجل حريق ولا عملية انتحار ولا حتى حادثة سير، إنه قط، نعم قط ومن قطط الفشوش، والذي أخرج شاحنة الوقاية المدنية عن بكرة أبيها من أجل إنقاذه.

هي سابقة من نوعها أن تحضر الوسائل اللوجستيكية للوقاية المدنية من أجل حيوان، حيث أنقذت قطا ظل محاصرا بين أغصان شجرة كبيرة لما يقارب اليومين باسباتة بالدارالبيضاء لكن الوقاية المدنية دارت زوين معاه وعتقاتو من حصار قاتل، ظل من خلاله بلا أكل ولا شرب.

لكن عند تدخل رجال الوقاية المدنية في موقف إنساني محض، نزل القط سالما تحت تصفيقات المتابعين للمشهد المثير، ووجدوا ليه الحليب والفرماج بعد صيام دام 48 ساعة.

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قط إنقاذ وقاية مدنية سباتة

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