بن كيران يكشف السهل والصعب بين لقاء مستشاري الملك ومفاوضة أخنوش والعنصر ﻿

نفى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ما تم تداوله إعلاميا بخصوص تصريح منسوب إليه، تحت عنوان ''أخنوش أصعب من مستشاري الملك''.

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نفى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ما تم تداوله إعلاميا بخصوص تصريح منسوب إليه، تحت عنوان "أخنوش أصعب من مستشاري الملك".

وشدد بن كيران في بلاغه عن نفيه القاطع التوضيحات المقدمة حول اللقاء مع مستشاري الملك أنه “كان أسهل من مفاوضات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية”.

وإستنكر بن كيران ما نسب إليه، كاشفا في بلاغ له عن "قلب للحقائق" ضد حزب العدالة والتنمية وأمينه العام ورئيس الحكومة بعد التصريحات والتوضيحات التي إنتشرت في وسائل الإعلام.

وفي ذات السياق، كشف بلاغ سابق للديوان الملكي أنه بتعليمات ملكية عقد مستشارا الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، لقاءا مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران لتبليغه حرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

كما أبلغ كذلك المستشاران رئيس الحكومة المعين بن كيران إنتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



