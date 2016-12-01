بالفيديو ومؤثر ..أربع نساء يعتدين على بائعة للحلوى ''بشكل وحشي'' بمدينة الصخيرات ﻿

أقدمن أربع نساء ينحدرن من مدينة الرباط مساء أمس السبت، بإقتحام محل لبيع الحلويات بالصخيرات، والإعتداء على صاحبة المحل ووالدتها لأسباب مجهولة.

شوف تيفي



أقدمت أربع نساء ينحدرن من مدينة الرباط مساء أمس السبت، بإقتحام محل لبيع الحلويات بالصخيرات، والإعتداء على صاحبة المحل ووالدتها لأسباب مجهولة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن إصابة صاحبة المحل ووالدتها بجروح بليغة تطلبت نقلها على وجعه السرعة نحو المستشفى، في حين إعتقلت عناصر الدرك الملكي بالصخيرات النسوة الأربع الذين قمن بعملية الإعتداء.

وأفادت ذات المصادر، أن المعتديات قدمن من منطقة التقدم بمدينة الرباط، حيث إقتحمن المحل بشكل هستيري وقمن بإتلاف محتوياته بسبب صراع حول ملكية المحل.

وقالت ذات المصادر، أنه تم وضع النسوة الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث ينتظر تقديمهن غدا أمام النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في الواقعة.



