بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان الباني بحضور لاعب برشلونة ﻿

شوف تيفي
لا زالت صور الزفاف الأسطوري الذي أقامته اليوم الأحد، ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي الشهير مراد يلدريم باسطنبول،تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،حيث ظهر الكوبل المغربي-التركي،باللباس التقليدي المغربي.
و انتشرت صورة مثيرة لمراد و هو يرتدي الجابادور إلى جانب شريكته إيمان التي كانت في العمارية.
وقد حضرت إلى حفل الزفاف مجموعة من الوجوه الفنية و الاعلامية و الرياضية أبرزها الممثلة التركية "ميريام أوزرلي "السلطانة هيام"،و اللاعب في صفوف البارصا التركي أردا توران.
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