انفراد:بعد وصولها بمروحية خاصة لمودينا..الداودية مصدومة بإيطاليا وها علاش ﻿

تفاجأت الفنانة الشعبية زينة الداودية بانسحاب جمهورها الذي حج إلى إحدى الملاهي الليلية بمدينة إيطاليا ليلة السبت بعدا سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.

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تفاجأت الفنانة الشعبية زينة الداودية بانسحاب جمهورها الذي حج إلى إحدى الملاهي الليلية بمدينة إيطاليا ليلة السبت بعدا سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.

وخلق انفجار بعض المرفقعات داخل الحفل بمدينة مودينا الايطالية المتعمد،حالة من الخوف و الهلع في صفوف الحاضرين ما دفهم إلى الانسحاب من الملهى الليلي أمام دهول و صدمة الفنانة الشعبية التي انتقلت سابقا إلى المدينة الايطالية بهيليكوبتر خاصة.

وكانت الداودية قد شاركة جمهورها، سابقا،صورا وهي على متن المروحية الخاصة التي أقلتها إلى مدينة مودينا.