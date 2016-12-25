عاجل...فرقة الدراجين تطيح بأخطر لصين متخصصين في سرقة السيارات ''بحبوشة وصديقه'' بحي مولاي رشيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين اعتقلت قبل قليل، قاصرين متلبسين بسرقة السيارات بالملتقى الطرقي لحي مولاي رشيد.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن فرقة الدراجين اعتقلت قبل قليل، قاصرين متلبسين بسرقة السيارات بالملتقى الطرقي لحي مولاي رشيد.

وتمكنت فرقة الدراجين من توقيف القاصرين وهما يحاولان الفرار في إتجاه منطقة خالية بالقرب من الملتقى الطرقي لتقطع حيي التشارك و مولاي رشيد، حيث أن القاصرين كانا يعمدان سرقة السيارات والفرار نحو منطقة خالية.

هذا، وعلمت "شوف تيفي" أن أحد الموقوفين معروف بحي مولاي رشيد بلقب "بحبوشة"، حيث سبق له أن نفذ عدة عمليات للسرقة بحي مولاي رشيد.