خطير.. وها شنو وقع في طوبيس في كازا..تفاصيل مثيرة ﻿

شهدت الشارع المقابل لساحة ماريشال بالبيضاء قبل قليل، حادثا خطيرا، بطله شخص، أقدم على رشق حافلة للنقل العمومي بحجارة من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

شهدت الشارع المقابل لساحة ماريشال بالبيضاء قبل قليل، حادثا خطيرا، بطله شخص، أقدم على رشق حافلة للنقل العمومي بحجارة من الحجم الكبير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الحافلة رفض فتح الباب للمعني بالأمر، ليقوم هذا الأخير برشق الحافلة بحجارة ما تسبب في كسر زجاجها الخلفي وإصابة راكبة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابة إلى مستشفى 20 غشت لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم اعتقال المتورط في الحادث واقتياده إلى ولاية الأمن رفقة من مجموعة من الأشخاص للإدلاء بشهادتهم.