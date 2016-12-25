انفراد وبالفيديو.. مدير أعمال سعد المجرد السابق في قلب فضيحة من العيار الثقيل..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف محمد آيات مصمم أزياء مغربي لـ''شوف تيفي''، اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة تتعلق بفضيحة من العيار الثقيل كما وصفها،حيث اتهم من خلالها مصمم الأزياء ''وشمة'' والذي كان يشغل سابقا مهمة مدير أعمال سعد المجرد



"شوف تيفي"





كشف محمد آيات مصمم أزياء مغربي لـ"شوف تيفي"، اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة تتعلق بفضيحة من العيار الثقيل كما وصفها،حيث اتهم من خلالها مصمم الأزياء "وشمة" والذي كان يشغل سابقا مهمة مدير أعمال سعد المجرد بسرقة بعض تصاميمه.



وأوضح آيات في اتصال له مع "شوف تيفي" بأن الفائزة بلقب ميس آراب 2016 "سارة إشار"، قامت بعد أن منحها مجموعة من الفساتين من تصميمه بوضع اسم عصام صاحب ماركة وشمة للأزياء مكان اسمه، معبرا في الوقت ذاته عن غضبه واستيائه الشديد من ضرب "سارة" بعرض الحائط كل أخلاقيات المهنة ومعايير الاحتراف واحترامها للقب الذي فازت به بعد أن تواطأت مع "وشمة" لأنه وعلى حد تعبيره مقربة منه وقد ظهر معها في البساط الأحمر في مهرجان مراكش للفيلم.

وعبر آيات عن امتعاضه الشديد من قيام "وشمة" بسرقة تصميماته ووضعها على حسابه على الانستغرام على أنها تصميماته وموديلاته الجديدة لسنة 2016، مؤكدا بأنه يفكر في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه المهضومة حسب قوله .



