بالصور...أمن أكادير يعزز تواجده بالمناطق السياحية لضمان مرور إحتفالات ''النويل'' بطريقة رائعة ﻿

إتخذت ولاية أمن أكادير تدابير أمنية وقائية بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية بالمناطق الحساسة التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين والسياح الذين يفضلون قضاء الإحتفالات بغزالة سوس.

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إتخذت ولاية أمن أكادير تدابير أمنية وقائية بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية بالمناطق الحساسة التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين والسياح الذين يفضلون قضاء الإحتفالات بغزالة سوس.

وتأتي التدابير التي جاءت بتعليمات من الإدارة العامة للأمن الوطني حتى يتسنى مرور هذه المناسبة في أجواء تضمن الأمن والسلامة والطمأنينة للأكاديريين والسياح على حد سواء، حيث لم تستثن الأزقة والأحياء والمراكز التجارية من دوريات للأمن للوقوف على إحتفالات "النويل".

ومن أهم الإجراءات الأمنية الجديدة التي باشرتها ولاية أمن أكادير تعزيز تواجد العناصر الأمنية بجميع مداخل ومخارج المدينة بالإضافة على المناطق المحادية لكورنيش المدينة وأمام الفنادق المصنفة والمطاعم التي تعرف رواجا إستثنائيا في الأسبوع الأخير من السنة.

وشهدت المدينة انتشار فرق الدراجين وقوات التدخل السريع مع تكثيف الدوريات الأمنية التي تجوب مختلف الأحياء والأزقة طيلة الأسبوع الجاري وإلى غاية انتهاء حفلات رأس السنة، مع مداومة العمل بجميع الدوائر الأمنية على مدار الساعة.