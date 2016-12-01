 خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل ﻿
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خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 22:01 خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل | دولي
خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل
كشف موقع''باري ماتش'' نقلا عن وكالة فرانس بريس، بأن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقا عقب إطلاق للرصاص ليلة أمس السبت، تسبب في مقتل شاب يبلغ 19 عاما.

"شوف تيفي"

كشف موقع"باري ماتش" نقلا عن وكالة فرانس بريس، بأن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقا عقب إطلاق للرصاص ليلة أمس السبت، تسبب في مقتل شاب يبلغ 19 عاما.

وأوضح الموقع المذكور بأن الشاب الضحية كان في أحد المقاهي ليلة عيد الميلاد، عندما أطلق ثلاثة مهاجمين مسلحين ببندقية "كلاشينكوف" النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحققين، فتحوا تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الواقعة التي قد تكون مرتبطة بحسابات لها علاقة بالاتجار بالمخدرات.

 

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المغرب شوف تيفي فرانس بريس إطلاق الرصاص مسلحين بندقية

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