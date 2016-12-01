مثير وبالفيديو..فرنسي تقطع بيه الحبل يحترف التسول بطريقة رائعة في مدينة العيون بالصحراء المغربية. ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر من خلاله شاب أجنبي يروج على أنه يحمل الجنسية الفرنسية يحترف التسول بطريقة رائعة بمدينة العيون وبالضبط بشارع بوكراع .

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر من خلاله شاب أجنبي يروج على أنه يحمل الجنسية الفرنسية يحترف التسول بطريقة رائعة بمدينة العيون وبالضبط بشارع بوكراع .

ويظهر المتسول الأجنبي وهو يؤدي مقطعا غنائيا متناغما مع معزووفة موسيقية من أدائه بواسطة "القيتارة"،

وقد كشف صاحب الفيديو بأن المتسول يحمل الجنسية الفرنسية وقد حل بمدينة العيون من أجل التسول، مشيرا إلى أن استقرار بلادنا وانفتاحها والخيرات التي يتوفر عليها المغرب جعلته قبلة للأجانب للحصول على بعض الدراهم سواء عن طريق العمل أو التسول الاحترافي عن طريق تقديم بعض الإبداعات الموسيقية أو التمثيلية تماما كما نشاهد في بعض الدول الغربية.. .



