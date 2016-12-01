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عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير

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عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 21:07 عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير | ثقافة و فنون
عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير
مباشرة بعد تداول خبر وفاة الممثل القدير عبد الجبار الوزير، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال بعائلته بمدينة مراكش والتي نفت ما تم تداوله جملة وتفصيلا مؤكدة بأنه بصحة جيدة ويقضي يومه بشكل عادي.

"شوف تيفي"

مباشرة بعد تداول خبر وفاة الممثل القدير عبد الجبار الوزير، ربطت "شوف تيفي" الاتصال بعائلته بمدينة مراكش والتي نفت ما تم تداوله جملة وتفصيلا مؤكدة بأنه بصحة جيدة ويقضي يومه بشكل عادي.

وقالت ابنة عبد الجبار الوزير في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل، إن والدها بخير، ويقوم في هذه اللحظات كعادته بمتابعة أحد الأفلام على شاشة التلفزيون.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء، تداولوا اليوم الأحد مجموعة من التدوينات تشير إلى أن الفنان المراكشي عبد الجبار الوزير فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.

 

 

 

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