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بالصور.. عرس أسطوري للمغربية إيمان الباني في تركيا بحضور السلطانة هيام

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 20:07 بالصور.. عرس أسطوري للمغربية إيمان الباني في تركيا بحضور السلطانة هيام | ثقافة و فنون
بالصور.. عرس أسطوري للمغربية إيمان الباني في تركيا بحضور السلطانة هيام
حضرت الفنانة التركية مريم أوزولي المعرفة بالوسط الفني بـ ''السلطانة هيام''، اليوم الأحد، مراسيم زفاف ملكة جمال المغرب إيمان البادي بزوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

"شوف تيفي"

حضرت الفنانة التركية مريم أوزولي المعرفة بالوسط الفني بـ "السلطانة هيام"، اليوم الأحد، مراسيم زفاف ملكة جمال المغرب إيمان البادي بزوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

وإلى جانب السلطانة هيام، فقد حضرت العديد من الوجوه الفنية المعروفة بتركيا وبالعالم العربي إلى هذا العرس الذي وصف بالأسطوري وبالرائع، حيث ظهرت المغربية إيمان الباني بفستان أبيض، في حين ظهر زوجها ببذلة رسمية سوداء في جو رومانسي أثار إعجاب جميع الحاضرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الفنادق الفخمة بمدينة اسطنبول التركية، تحتضن في هذه اللحظات فعاليات هذا العرس الذي من المنتظر أن يستمر لساعات أخرى.

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المغرب شوف تيفي مريم أوزولي السلطانة هيام مراسيم

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