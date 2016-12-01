 هذا هو التاريخ الذي سيجتمع فيه بن كيران مع عزيز أخنوش في لقاء حاسم ومصيري.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان الباني بحضور لاعب برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان

انفراد:بعد وصولها بمروحية خاصة لمودينا..الداودية مصدومة بإيطاليا وها علاش | ثقافة و فنون

انفراد:بعد وصولها بمروحية خاصة لمودينا..الداودية مصدومة بإيطاليا وها علاش

عاجل...فرقة الدراجين تطيح بأخطر لصين متخصصين في سرقة السيارات بحبوشة وصديقه بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

عاجل...فرقة الدراجين تطيح بأخطر لصين متخصصين في سرقة السيارات ''بحبوشة وصديقه'' بحي مولاي رشيد

خطير.. وها شنو وقع في طوبيس في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير.. وها شنو وقع في طوبيس في كازا..تفاصيل مثيرة

انفراد وبالفيديو.. مدير أعمال سعد المجرد السابق في قلب فضيحة من العيار الثقيل..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

انفراد وبالفيديو.. مدير أعمال سعد المجرد السابق في قلب فضيحة من العيار الثقيل..وهذه هي التفاصيل

بالصور...أمن أكادير يعزز تواجده بالمناطق السياحية لضمان مرور إحتفالات النويل بطريقة رائعة | مجتمع

بالصور...أمن أكادير يعزز تواجده بالمناطق السياحية لضمان مرور إحتفالات ''النويل'' بطريقة رائعة

خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير.. إطلاق الرصاص بالكلاشينكوف في مدينة مارسيليا بفرنسا..وهذه هي التفاصيل

مثير وبالفيديو..فرنسي تقطع بيه الحبل يحترف التسول بطريقة رائعة في مدينة العيون بالصحراء المغربية. | مجتمع

مثير وبالفيديو..فرنسي تقطع بيه الحبل يحترف التسول بطريقة رائعة في مدينة العيون بالصحراء المغربية.

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الجبار الوزير

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

هذا هو التاريخ الذي سيجتمع فيه بن كيران مع عزيز أخنوش في لقاء حاسم ومصيري..

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 19:48 هذا هو التاريخ الذي سيجتمع فيه بن كيران مع عزيز أخنوش في لقاء حاسم ومصيري.. | بوليتيك
هذا هو التاريخ الذي سيجتمع فيه بن كيران مع عزيز أخنوش في لقاء حاسم ومصيري..
يرتقب أن يجتمع غدا الإثنين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، بزعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي



يرتقب أن يجتمع غدا الإثنين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، بزعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد إستجاب عزيز أخنوش للإتصال الهاتفي لرئيس الحكومة بشكل سريع على غير العادة....

وأفادت ذات المصادر، أن إجتماع يوم غد الإثنين لن يكون سهلا كما أشارت العديد من التقارير الإعلامية، بل سيحاول تجاوز الشروط التي يتشبث بها الطرفين، للخروج من أزمة "البلوكاج" السياسي الحالي.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران أبلغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بإعادة المفاوضات من جديد، وليس في النقط الخلافية التي جمدت المشاورات الأولية السابقة، حيث أن الطرفين سينطلقان من فلسفة تفاوضية جديدة بناءا على بلاغ الديوان الملكي الجديد، والخطاب الملكي التاريخي من العاصمة السنغالية دكار، يضيف مصدر خاص "لشوف تيفي".


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الشروط الإجتماع الأحرار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟ | بوليتيك

من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟

إستفزاز جديد...وفد عن الإتحاد الإفريقي يزور مخيمات البوليساريو لمناقشة طلب المغرب | بوليتيك

إستفزاز جديد...وفد عن الإتحاد الإفريقي يزور مخيمات البوليساريو لمناقشة طلب المغرب

أمانة البيجيدي تحدد شروط إعادة مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة بن كيران | بوليتيك

أمانة ''البيجيدي'' تحدد شروط إعادة مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة بن كيران

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة. | بوليتيك

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة.

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو رائع..العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء مجندة لاحتفالات رأس السنة و المغاربة فرحانين بحماية جميع المناطق الحساسة..شوفو كيفاش | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

فيديو رائع..العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء مجندة لاحتفالات رأس السنة و المغاربة فرحانين بحماية جميع المناطق الحساسة..شوفو كيفاش

بالفيديو| شاهد لحظة توقيع النجم التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني على عقد الزواج والرقصة الرومانسية التي جمعتهما ! | قنوات أخرى

بالفيديو| شاهد لحظة توقيع النجم التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني على عقد الزواج والرقصة الرومانسية التي جمعتهما !

عصام جعفري: من بعد الفوز ديالي ببرنامج طوب شاف ها شنو الأشياء اللي كنحلم نديرها | بــووز

عصام جعفري: من بعد الفوز ديالي ببرنامج طوب شاف ها شنو الأشياء اللي كنحلم نديرها

خبر اليوم:تكثيف الحضور الأمني ببعض مناطق البيضاء وهذه حقيقة علاقته بوجود تهديد أو خطر إرهابي محتم | خبر اليوم

خبر اليوم:تكثيف الحضور الأمني ببعض مناطق البيضاء وهذه حقيقة علاقته بوجود تهديد أو خطر إرهابي محتم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان الباني بحضور لاعب برشلونة | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان

انفراد:بعد وصولها بمروحية خاصة لمودينا..الداودية مصدومة بإيطاليا وها علاش | ثقافة و فنون

انفراد:بعد وصولها بمروحية خاصة لمودينا..الداودية مصدومة بإيطاليا وها علاش

عاجل...فرقة الدراجين تطيح بأخطر لصين متخصصين في سرقة السيارات بحبوشة وصديقه بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

عاجل...فرقة الدراجين تطيح بأخطر لصين متخصصين في سرقة السيارات ''بحبوشة وصديقه'' بحي مولاي رشيد

خطير.. وها شنو وقع في طوبيس في كازا..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير.. وها شنو وقع في طوبيس في كازا..تفاصيل مثيرة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.