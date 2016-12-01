هذا هو التاريخ الذي سيجتمع فيه بن كيران مع عزيز أخنوش في لقاء حاسم ومصيري.. ﻿

يرتقب أن يجتمع غدا الإثنين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، بزعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي





يرتقب أن يجتمع غدا الإثنين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، بزعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد إستجاب عزيز أخنوش للإتصال الهاتفي لرئيس الحكومة بشكل سريع على غير العادة....

وأفادت ذات المصادر، أن إجتماع يوم غد الإثنين لن يكون سهلا كما أشارت العديد من التقارير الإعلامية، بل سيحاول تجاوز الشروط التي يتشبث بها الطرفين، للخروج من أزمة "البلوكاج" السياسي الحالي.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران أبلغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بإعادة المفاوضات من جديد، وليس في النقط الخلافية التي جمدت المشاورات الأولية السابقة، حيث أن الطرفين سينطلقان من فلسفة تفاوضية جديدة بناءا على بلاغ الديوان الملكي الجديد، والخطاب الملكي التاريخي من العاصمة السنغالية دكار، يضيف مصدر خاص "لشوف تيفي".





