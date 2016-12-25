انفراد.. هذه هي هوية خطيب سلمى رشيد تفاصيل حصرية مثيرة ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد، عقدت خطبتها ليلة أمس السبت، بشاب يدعى حسن يبلغ من العمر 28 سنة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" القريب من الفنانة، فإن خطيبها "حسن" لا علاقة له بالميدان الفني، موضحا بأنه من عائلة ميسورة .
وأضاف المصدر ذاته بأن خطيب سلمى رشيد، اقتنى لها خاتم الخطوبة وسط الأسبوع الجاري، من محل مجوهرات معروف بالبيضاء.
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