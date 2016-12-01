عاجل وخطير.. شوفو شنو وقع بسبب تسرب الغاز في درب السلطان في كازا..تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي''بأن حي الشفاء على مستوى درب السلطان بالبيضاء، شهد قبل قليل نقل أربعة أشخاص على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي نتيجة تسرب لغاز البوطان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي"بأن حي الشفاء على مستوى درب السلطان بالبيضاء، شهد قبل قليل نقل أربعة أشخاص على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي نتيجة تسرب لغاز البوطان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيدة تبلغ من العمر حوالي 40 سنة وثلاثة أطفال، أصيبوا باختناق نتيجة تسرب للغاز من مطبخ المنزل الذي يقطنون به.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين بهذا الاختناق إلى المستشفى المذكور لتلقي العلاجات الضرورية.



