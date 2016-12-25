 من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟ ﻿
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من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 18:51 من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟ | بوليتيك
من له مصلحة حذف الفيديو الذي يوثق للمواجهات القديمة بين بن كيران وشباط بعد أقل من 24 ساعة على نشره؟
بعد دخول مرحلة ''البلوكاج'' السياسي منعطفا حاسما، لتجاوز تبعات أزيد من شهرين ونصف من انتظار تشكيل بن كيران لحكومته.. عقد مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج لقاء مع بن كيران

شوف تيفي

بعد دخول مرحلة "البلوكاج" السياسي منعطفا حاسما، لتجاوز تبعات أزيد من شهرين ونصف من انتظار تشكيل بن كيران لحكومته.. عقد مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج لقاء مع بن كيران بمقر رئاسة الحكومة يوم أمس السبت، وأبلغاه بانتظار الملك محمد السادس وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ومن غريب الصدف، أو من الصدف النادرة للغاية ... تم ترويج شريط فيديو على موقع "يوتوب" يحمل عنوان: "لهذا من الصعب على بن كيران تشكيل الحكومة بمعيَّة الاستقلال".

وهو شريط، تم الجمع فيه عددا من المواقف المصورة بالفيديو، توثق لمراحل قديمة من المواجهات بين بن كيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية ورئيس للحكومة، و بين شباط كأمين عام لحزب الاستقلال.. هذا في الوقت الذي ترك فيه الطرفان، خلافاتهما خلف ظهريهما، وبدئهما صفحة جديدة، تُوّجت بتقاربهما الوثيق والتحالف مباشرة بعد انتخابات 7 أكتوبر لتشكيل الحكومة .. لكن، وهذا لا علاقة له بالصدفة، أن هذا الشريط، لم يمض على نشره سوى أقل من 48 ساعة ليتم حذفه من موقع "يوتوب" بعد تحقيقه أزيد من 7849 مشاهدة. وهنا يطرح أكثر من سؤال..لماذا تم حذفه من موقع "يوتوب" وهو لم يتجاوز يومين بعد وضعه؟ ومن له مصلحة في مسح هذا الشريط نهائيا..؟

إن حق المواطن في المعلومة مكفول دستوريا، وبالتالي، فهذا الشريط، جاء لوظيفة الإخبار ومنح المعلومة، من منطلق الحرية في النشر والتعبير كحقين دستوريين أيضا.. لكن وضعه ومسحه بسرعة، يكشف أن للجهة التي مسحته غرضا دفينا، غير معلن عنه.لذلك، تساءل كثيرون "شكون حط هاذ الشريط وكيفاش تم حذفه بالزربة، وعلاش مخلاوهش في يوتوب يشوفوه لمغاربة؟..
إن المثل المغربي واضح ويقول صراحة: "للي كيشطح مكيخبيش ليحيتو".. وبالتالي، خاص مول الفعلة يخرج ويقول "علاش حطو ومسحو"، ولأي هدف..؟

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الملك بنكيران شباط المنوني القباج الحكومة البلوكاج

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