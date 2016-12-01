إستفزاز جديد...وفد عن الإتحاد الإفريقي يزور مخيمات البوليساريو لمناقشة طلب المغرب ﻿

حل وفد عن مفوضية الاتحاد الإفريقي بمخيمات تندوف في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام برئاسة مستشار رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لازاروس مكاباومبي.



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حل وفد عن مفوضية الاتحاد الإفريقي بمخيمات تندوف في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام برئاسة مستشار رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لازاروس مكاباومبي.

وإجتمع الوفد مع قيادات الجبهة الإنفصالية البوليساريو اليوم الأحد لمناقشة فشل قياديي عملاء المخابرات الجزائرية في تنفيذ اتفاقياتهم مع الاتحاد الإفريقي خوفا من إثارة الموضوع في القمة الإفريقية المقبلة.

وأفادت ذات المواقع، أن وفد المنظمة الإفريقية، ناقش التحضيرات الخاصة بقمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها شهر يناير القادم و التي ستناقش طلب المغرب الخاص بالانضمام لمنظمة الاتحاد الإفريقي و هو الطلب الذي تتخوف منه الجزائر وصنيعتها البوليساريو.

وفي ذات السياق، تحاول الجزائر والبوليساريو بمساعدة حلفائهم من داخل منظمة الإتحاد الإفريقي، التنسيق للحيلولة دون الموافقة على طلب المغرب العودة للمنظمة، مخافة طرد البوليساريو من آخر منظمة دولية تعترف بوجودها.





