أمانة ''البيجيدي'' تحدد شروط إعادة مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة بن كيران ﻿

شجعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف عبد الله بن كيران، للدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في

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شجعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف عبد الله بن كيران، للدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة.

وحددت الأمانة العامة "للبيجيدي" الشروط التي ستؤطر عمل رئيس الحكومة في المشاورات المقبلة، إبتداءا من استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء، وكذا الإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 2 نونبر 2016 ، أي احترام الإرادة الشعبية، وإنتهاءا بالقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها.

وأفاد بلاغ، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، بعد إجتماع عقد يوم أمس السبت، فإن الشروط التي ت ذكرها مؤطرة بميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح .





