بالصورة.. الفنانة سلمى رشيد تعلن خطوبتها..وهذه هي التفاصيل ﻿

نشرت الفنانة الشابة سلمى رشيد قبل قليل، على حسابها الخاص بالانستغرام، صورا لها ظهرت خلالها على ما يبدو وهي تعقد خطوبتها دون أن تكشف عن هوية خطيبها.

"شوف تيفي"



نشرت الفنانة الشابة سلمى رشيد قبل قليل، على حسابها الخاص بالانستغرام، صورا لها ظهرت خلالها على ما يبدو وهي تعقد خطوبتها دون أن تكشف عن هوية خطيبها.

وفور تداول هذه الصور، تفاعل النشطاء بشكل كبير معها حيث عبر عشاق الفنانة عن سعادتهم بخطوبتها، موجهين لها عبارات التهاني والتبريك، ومتمنين لها في الوقت ذاته السعادة في حياتها الزوجية.

وطالب آخرون الفنانة سلمى رشيد بالكشف عن هوية خطيبها، الذي لم يظهر بالصورة التي قامت بنشرها، في حين حاول آخرون التخمين للكشف عن هوية هذا الخطيب.