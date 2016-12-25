بالصورة.. الزاكي يعلن وفاة الفنان عبد الجبار الوزير !! ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الإطار الوطني بادو الزاكي قبل قليل، تدوينة مثيرة، تشير إلى أن الممثل القدير عبد الجبار الوزير فارق الحياة.

"شوف تيفي"



نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم الإطار الوطني بادو الزاكي قبل قليل، تدوينة مثيرة، تشير إلى أن الممثل القدير عبد الجبار الوزير فارق الحياة.

وكتبت هذه الصفحة "وفاة الفنان "المقتدر" السيد المحترم"عبد الجبار لوزير"رحمة الله عليه..... هل من مترحم؟".

وتجدر الإشارة إلى أن المئات من الإشاعات، انتشرت في الآونة الأخيرة، بخصوص الحالة الصحية للفنان المراكشي عبد الجبار الوزير والتي وصلت إلى حد الإعلان عن وفاته، في الوقت الذي لازال فيه فناننا الكبير حيّا يرزق وإن كان وضعه الصحي جد صعب .



