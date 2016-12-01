عاجل..العثور على جثة مضرجة بالدماء بالخلاء بضواحي الناظور+صور ﻿

عثر مواطنون اليوم الأحد، على جثة شاب، مضرجة في الدماء بمنطقة الدريوش ضواحي مدينة الناظور، عقب إصابته بالعديد من الطعنات المميتة.



"شوف تيفي"



عثر مواطنون اليوم الأحد، على جثة شاب، مضرجة في الدماء بمنطقة الدريوش ضواحي مدينة الناظور، عقب إصابته بالعديد من الطعنات المميتة.



وحسب مصادر ناظورية فإن الجريمة وقعت قبل يومين، حيث دخل الضحية البالغ من العمر 26 عاما والجاني في عراك خطير بسبب تصفية حسابات، انتهي بوقوع الجريمة البشعة، بعد أن تلقى الضحية العديد من الطعنات في مناطق مختلفة من جسده.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الجاني،حاول الانتحار عقب ارتكابه للجريمة ليتراجع عن قراره ويسلم نفسه إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات الحسني بالناظور من أجل إخضاعها للتشريح.



