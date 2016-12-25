الشوهة.. ملكات جمال المغرب لسنة 2016 يثرن سخرية الفايسبوكيين المغاربة.. وها شنو قالو عليهم +صور ﻿

أثارت صور المرشحات للفوز بلقب ملكة جمال المغرب لسنة 2016، موجة من السخرية لا تصدق بموقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، حيث تفاعل النشطاء الفايسبوكين المغاربة معها بشكل استهزائي كبير.

"شوف تيفي"



أثارت صور المرشحات للفوز بلقب ملكة جمال المغرب لسنة 2016، موجة من السخرية لا تصدق بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، حيث تفاعل النشطاء الفايسبوكين المغاربة معها بشكل استهزائي كبير.



وركز النشطاء في تعليقاتهم على أبرز العيوب التي ظهرت بالمرشحات وخاصة تلك المتعلقة بمعيار الجمال، موضحين بأن المشاركات يفتقدن لهذا المعيار، بالإضافة إلى افتقادهن للرشاقة والقوام والأنوثة التي قد تجعلهن يصنفن من بين ملكات الجمال.



وأوضح نشطاء آخرون بأن المسؤولين عن تنظيم هذه المسابقة، عجزوا عن ترشيح شابات تتوفر فيهن شروط الجمال الأنثوي، وقد كتبت إحدى المعلقات " وحدة غير فاقت من النعاس ومشات تشارك ..وأخرى دائرة سلسلة كتسوى درهم ....كيف يعقل...المغرب" وغيرها من التعاليق والصور التي تسائل اللجنة المنظمة المكلفة باختيار الفتيات المشاركة في مسابقة الجمال التي تتطلب تقنيات ومعايير غاية في الدقة..



