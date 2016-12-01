بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة. ﻿

أكد أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بفاس، أن للملك محمد السادس كامل الحق في تعيين شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية مكان عبد الإله بن كيران طبقا للوثيقة الدستورية، بشرط تقديم رئيس الحكومة

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أكد أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بفاس، أن للملك محمد السادس كامل الحق في تعيين شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية مكان عبد الإله بن كيران طبقا للوثيقة الدستورية، بشرط تقديم رئيس الحكومة المكلف حاليا لإعفائه لأنه معين بظهير.

وأضاف المتخصص في القانون الدستوري، أن الملك غير مقيد من الناحية الدستورية بتعيين شخصية الأمين العام للحزب الذي تصدر الإنتخابات التشريعية، لأن الوثيقة الدستورية ربطت تعيين رئيس الحكومة من أي شخصية تنتمي للحزب الفائز بالإنتخابات البرلمانية والتي يراها الملك مناسبة.

وأكد أحمد مفيد أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كانت واضحة في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية، حيث أن الفقرة الأولى من الفصل 47 تنص حرفيا على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر إنتخابات مجلس النواب، إذ بناءا على هذا الفصل الدستوري الصريح، عين الملك عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها.

وقال أحمد مفيد أن رئيس الحكومة بن كيران فشل لحد الآن في تشكيل الحكومة، لأسباب سياسية مرتبطة بتعثر المشاورات الحكومية، حيث أنه من الناحية الدستورية يمكن للملك تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الإنتخابات النيابية مكان بن كيران بشرط تقديم الأخير لطلب إعفائه لأنه معين بظهير وهو الأمر الذي يعتبره بعض المحللين مستبعدا بعد لقاء يوم أمس برئاسة الحكومة بحضور مستشارا الملك عمر القباج وعبد اللطيف المانوني، كما أنه يمكن للملك إعادة تأكيد وتزكية بن كيران نفسه كرئيس للحكومة مكلف.