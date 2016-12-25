مثير وبالصور.. مرة أخرى ظهور دليل يؤكد تورط جزائري في قضية سعد المجرد..تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة ﻿

في محاولتهم للكشف عن العلاقة التي تجمع بين شاب جزائري ظهر في قضية سعد المجرد، بينت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' عن صورة جديدة ظهر فيها هذا الشاب إلى جانب الفرنسية لورا بريول التي تتهم

"شوف تيفي"



في محاولتهم للكشف عن العلاقة التي تجمع بين شاب جزائري ظهر في قضية سعد المجرد، بينت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن صورة جديدة ظهر فيها هذا الشاب إلى جانب الفرنسية لورا بريول التي تتهم الفنان المغربي باغتصابها وتعنيفها جسديا.



وأوضحت هذه الصفحة المتضامنة مع "المعلم" بأن 16 أكتوبر الماضي وقبل أيام من الواقعة، ظهر الشاب الجزائري رفقة الفتاة الفرنسية بحفلة داخل ملهى ليلي، وهو ما يؤكد حسب اعتقادهم بأن هذا الجزائري من المحتمل أن يكون وباتفاق مع بريول قد قاما بإسقاط المجرد في الفخ من خلال استدراجه وجعله يتناول مخدر الكوكايين، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الشخص الذي التقط صورة لحظة اعتقال المجرد هو هذا "لجزائري المدعو" ماريز".



وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام فرنسية، أكدت الأسبوع الماضي بأن المجرد، كان ضحية مافيا متخصصة في الاتجار بمخدر الكوكايين، والتي تستعين ببائعات هوى للإطاحة بضحاياها.



