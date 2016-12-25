أناقة الملك محمد السادس تلهب الفايسبوك+صورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس، تم التقاطها كما يروج خلال تواجده بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس، تم التقاطها كما يروج خلال تواجده بمدينة مراكش.



وظهر الملك محمد السادس في هذه الصورة أنيقا كعادته، حيث تفاعل النشطاء بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بها وخاصة باللوك الشبابي الذي ظهر به الملك.



وتجدر الإشارة على أن الملك محمد السادس، حل بالمدينة الحمراء وسط الأسبوع الجاري، وقام بتدشين مجموعة من المشاريع التنموية التي ستساهم في تطوير المدينة أكثر خاصة على مستوى البنية التحتية.



