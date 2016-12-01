عاجل..كسيدة خايبة في طريق الموت بين رموك ودراجة نارية ضواحي البيضاء ﻿

شهدت طريق الرباط القديمة الرابطة ما بين البيضاء والمحمدية على مستوى عين حرودة بالكيلومتر 15، حادثة سير خطيرة، عقب دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع لشخص كان على دراجة نارية.

"شوف تيفي"





شهدت طريق الرباط القديمة الرابطة ما بين البيضاء والمحمدية على مستوى عين حرودة بالكيلومتر 15، حادثة سير خطيرة، عقب دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع لشخص كان على دراجة نارية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة كانت تسير بسرعة جنونية بالطريق المذكورة التي توصف بـ "طريق الموت"، ودهست شخصا كان على دراجة نارية.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل سائق الدراجة النارية بواسطة سيارة إسعاف على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية نظرا لخطورة حالته.



