يا ربي السلامة..حضيو بناتكم وخواتاتكم : تخدير فتاة وافتضاض بكارتها خلال ليلة حمراء بالبيضاء..وها كيفاش باعت صاحبتها العذرية ديالها لذئب بشري ﻿

حكاية مؤلمة وصادمة تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلتها شابة تدعى ''أميمة''، حولت ليلة حمراء بالبيضاء رفقة صديقاتها حياتها إلى جحيم بعد أن تم افتضاض بكارتها على يد ذئب بشري، استغل قيام صديقتها المقربة

"شوف تيفي"





حكاية مؤلمة وصادمة تهز النفوس وتدمي القلوب، بطلتها شابة تدعى "أميمة"، حولت ليلة حمراء بالبيضاء رفقة صديقاتها حياتها إلى جحيم بعد أن تم افتضاض بكارتها على يد ذئب بشري، استغل قيام صديقتها المقربة باتفاق معه بوضع مادة مخدرة لها في الكأس الذي كانت تحسي به الكحول.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشابة "أميمة" البالغة من العمر 19 عاما، والتي تنحدر من العاصمة الإسماعيلية مكناس، حلت بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، عند إحدى صديقتها التي أقنعتها بمرافقتها لأحد الأماكن من أجل "النشاط" ونسيان هموم الحياة، لكنها وخلال احتسائها لمشروب كحولي فقدت الوعي ولم تشعر بنفسها وإلا وقد تم اغتصابها وافتضاض بكارتها من طرف شخص كان برفقتهم خلال السهرة الماجنة.

وأضاف المصدر ذاته بأن صديقة الضحية اتفقت مع المغتصب على تمكنيه من عذريتها مقابل مبلغ مالي مهم، موضحا بأن الضحية ومباشرة بعد وقوع "المصيبة"، قررت عدم العودة إلى منزل أسرتها بمكناس، وعدم التقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية خوفا من الفضيحة.



