مكالمة هاتفية تحسم في أطول مشاورات لتشكيل الحكومة في تاريخ المغرب ﻿

أجرى رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران إتصالا هاتفيا مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عشية يوم أمس الأحد مباشرة بعد نهاية لقائه بمستشاري الملك عمر القباج وعبد اللطيف المانوني.

شوف تيفي



أجرى رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران إتصالا هاتفيا مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عشية يوم أمس الأحد مباشرة بعد نهاية لقائه بمستشاري الملك عمر القباج وعبد اللطيف المانوني.

وحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، فالإتصال الهاتفي بعزيز أخنوش، كان إيجابيا، حيث إتفق المسؤولين السياسيين على عقد لقاء الأسبوع المقبل لإعادة إحياء مفاوضات تشكيل الحكومة أملا في تجاوز مرحلة "البلوكاج" السياسي الذي عمر طويلا، إذ يرتقب الإجتماع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كأبعد تقدير.

وفي ذات السياق، يأتي الإنفراج الجديد في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع إقتراب ثلاثة أشهر على مرور الإنتخابات التشريعية والتي كلف عبد الإله بن كيران بعدها بيومين من طرف الملك بتشكيل الحكومة بعد ظهور النتائج النهائية، حيث حطمت حكومة بن كيران الأولى رقما قياسيا من حيث عدد الوزراء ب 40 وزيرا، فيما الحكومة الثانية برئاسته والتي لم تر النور بعد، قد حطمت هي الأخرى رقما قياسيا جديدا لأطول مشاورات لتشكيل الحكومة بالمغرب.