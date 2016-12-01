خطير..مشرمل يهاجم حمام شعبي '' بسيف'' ويرعب المستحمين بواسطة كلب في وجدة.. وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

شهد الحي الحسني بمدينة وجدة خلال الأسبوع الجاري واقعة خطيرة، بطلها مشرمل مسلح بواسطة سيف، هاجم حماماً شعبيا للرجال وأرعب المستحمين بواسطة كلب خطير.

"شوف تيفي"



شهد الحي الحسني بمدينة وجدة خلال الأسبوع الجاري واقعة خطيرة، بطلها مشرمل مسلح بواسطة سيف، هاجم حماماً شعبيا للرجال وأرعب المستحمين بواسطة كلب خطير.

وحسب مصادر محلية فإن تفاصيل الحادث، وقعت عندما دخل زبونانا للحمام في نقاش حول الأحقية في استعمال كرسي داخل "السخون"، ليتطور الأمر بين الطرفين إلى تبادل للضرب ، ما جعل أحدهما يسارع إلى مغادرة الحمام قبل أن يعود إليه حاملا سيفا إلى جانب كلبه في محاولة منه للانتقام.

وأضافت المصادر ذاتها بأن العديد من زبناء الحمام،قرروا المغادرة خوفا من تعرضهم لمكروه، في حين قام آخرون بإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان لكنها لم تتمكن من إيقاف المشرمل الذي فر إلى وجهة غير معلومة.



