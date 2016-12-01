عاجل وخطير..معركة دامية بين قبيلتين بميشليفن ضواحي إفران..وهذا عدد الجرحي+صور وفيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة ميشليفن ضواحي مدينة إفران، تعرف في هذه اللحظات معركة دامية بين قبيلتين هما قبيلة تمحضيت وقبلية بن صميم.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن منطقة ميشليفن ضواحي مدينة إفران، تعرف في هذه اللحظات معركة دامية بين قبيلتين هما قبيلة تمحضيت وقبلية بن صميم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القبيلتين دخلتا في هذه المعركة الدامية، التي استخدما فيها الحجارة بسب صراع حول قطعة أرضية تستخدم في ركن السيارات"باركينك".

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه المواجهات الخطيرة، خلفت إلى حدود اللحظة سقوط 6 جرحى من المنتظر أن يتم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة، تعمل في هذه اللحظات على تهدئه الوضع من خلال الدخول في مفاوضات مع القبيلتين لوقف النزاع .



