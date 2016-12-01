منع تامر حسني من السفر إلى تركيا..وهذه هي التفاصيل ﻿

قامت سلطات مطار القاهرة بمنع الفنان المصري تامر حسني من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على الموافقة الأمنية.

"شوف تيفي"

قامت سلطات مطار القاهرة بمنع الفنان المصري تامر حسني من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على الموافقة الأمنية.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري اليوم الأحد، فإن مصدرا أمينا أكد بأن الفنان تامر حسنى تبين خلال إنهائه لإجراءات السفر عدم توفره على موافقة أمنية للسفر إلى تركيا، حيث إن مصلحة الجوازات تشترط لسفر من هم في سن "18 إلى 40" سنة، الحصول على موافقة أمنيّة مسبقة.

وأوضحت وسائل إعلام أخرى، بأن السلطات في مصر، كانت قد طالبت جميع المسافرين لكل من تركيا والسودان والأردن وماليزيا ولبنان، للفئة العمرية ما بين 18 إلى 40 الحصول على تصريح أمني لقبول مغادرتهم للمطار وذلك خوفاً من انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية.