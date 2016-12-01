منظمات عربية تثمن القرار الأممي الذي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان وتدعو للضغط لتنفيذه..ونتنياهو يقول لن أخضع له ﻿

استقبلت منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والجامعة العربية قرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بارتياح كبير داعين

شوف تيفي

استقبلت منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والجامعة العربية قرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بارتياح كبير داعين في الوقت ذاته من المنتظم الدولي ومن الدول العربية والإسلامية للضغط على “إسرائيل” لتنفيذه.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان توصلت به وسائل الإعلام إن “القرار يؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

ودعت مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن “يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام (الشهر المقبل)، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت على قرار يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ولاقى التصويت على القرار ترحيباً على نطاق واسع، لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته “صفعة للسياسة الإسرائيلية”.

فيما وصفته “إسرائيل” على لسان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بـ”المخزي والمشين” وقال إنه “لن يخضع له”.



