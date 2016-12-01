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خلافا للمتداول...أخنوش يقضي عطلته السنوية بالمغرب

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 12:40 خلافا للمتداول...أخنوش يقضي عطلته السنوية بالمغرب | بوليتيك
خلافا للمتداول...أخنوش يقضي عطلته السنوية بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش سيقضي عطلة رأس السنة رفقة أصدقائه وعائلته الصغيرة داخل المغرب، بعد اللقاءات والتحركات التي قام بها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مباشرة

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش سيقضي عطلة رأس السنة رفقة أصدقائه وعائلته الصغيرة داخل المغرب، بعد اللقاءات والتحركات التي قام بها بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مباشرة وصدور قرار المحكمة الأوربية الرافض للطعن الذي وضعته الجبهة الإنفصالية "البوليساريو" ضد الإتفاقية الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوربي الأسبوع الماضي.

وخلافا لما تم تداوله إعلاميا، بسفر أخنوش للخارج لقضاء عطلة إحتفالات رأس السنة بالخارج، كشف مصدر مقرب من رئيس حزب الحمامة أنه سيقضي عطلته مع أصدقائه وعائلته الصغيرة بالمغرب.

وقالت ذات المصادر، أن السفر الأخير لعزيز أخنوش لخارج المغرب مؤخرا، كان بهدف مناقشة بعض النقاط التي جاءت في القرار الأخير للمحكمة الأوربية، الذي رفض الطعن الذي تقدمت به صنيعة المخابرات الجزائرية "البوليساريو"، حيث عقد أخنوش رفقة مسؤولين مغاربة لقاءات مع نظرائهم من الإتحاد الأوربي على خلفية قرار المحكمة الأوربية..


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أخنوش القرار الحكومة الإحتفالات بن كيران شوف تيفي

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