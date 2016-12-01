عاجل..جريمة قتل مروعة تهز اشتوكة أيت باها..وها شنو وقع خلال جلسة خمرية ﻿

اهتزت مدينة بيوكري التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شخص خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة بيوكري التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شخص خلال جلسة خمرية.



وحسب مصادر من اشتوكة أيت باها فإن شخصا يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، دخل في نقاش حاد مع شاب في عقده الثاني كان يشاركه الجلسة الخمرية، ليقوم بتوجيه العديد من الضربات القاتلة لهذا الأخير على مستوى الرأس بواسطة حجارة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها على مستوى الرأس، ليتم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي ببيوكري، بينما تم اعتقال الجاني من طرف المصالح الأمنية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.





