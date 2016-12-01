انفراد.. لهذا السبب ''إيهاب أمير'' كاد أن يوقف برنامج ''تغريدة'' ﻿

صور طاقم برنامج ''تغريدة'' الذي تقدمه الزميلة ''زينب صابر'' الأربعاء الماضي حلقة خاصة بالفنان المغربي'' إيهاب أمير ''. و شهدت هذه الحلقة حضور عدد من الضيوف والنجوم المغاربة كان أبرزهم المنشط الإذاعي ''محمد

شوف تيفي : الفطواكـي عبدالقادر





صور طاقم برنامج "تغريدة" الذي تقدمه الزميلة "زينب صابر" الأربعاء الماضي حلقة خاصة بالفنان المغربي" إيهاب أمير ". و شهدت هذه الحلقة حضور عدد من الضيوف والنجوم المغاربة كان أبرزهم المنشط الإذاعي "محمد بوصفيحة" الملقب بـ "مومو" والفنان "نزار ايديل " والكوميديين "صويلح " و "حمزة الفيلالي" وغيرهم من النجوم.



وأكدت مصادر "شوف تيفي" الخاصة أن تصوير حلقة "إيهاب أمير" كادت أن تلغى نظرا لما أسمته المصادر "تعامل إيهاب بمبدأ النجم العالمي" , حيث اشترط مدير أعماله توقيع عقد تصوير السهرة مع شخص معين و ليس مع القناة كما جرت العادة مع باقي الضيوف , مهددا طاقم البرنامج بإلغاء السهرة ما لم يتحقق للفنان أمير ما يريد .



وتضيف المصادر أن سبب هذا المشكل هو مدير أعمال إيهاب الذي قيل عنه أنه "لا يفقه شيء في الأمور القانونية الخاصة بحقوق التصوير"، وأردف المصدر ذاته أنه بعد تدخلات ومجهودات كبيرة تمكن طاقم "تغريدة" الذي تشرف عليه الإعلامية المتميزة "فاطمة الإفريقي" من تصوير السهرة، والتي من المرتقب أن تجلب نسب مشاهدات كبيرة و مهمة للقناة الأولى.