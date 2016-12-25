بالصور..حريق مهول ببازارات باب مراكش بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿

اندلع حريق مهول، حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، ببعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المنتوجات التقليدية ''البارزارات'' الموجودة على مستوى باب مراكش بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول، حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، ببعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المنتوجات التقليدية "البارزارات" الموجودة على مستوى باب مراكش بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السبب في اندلاع هذا الحريق يعود إلى وقوع تماس كهربائي بأحد المحلات، ما أدى إلى انتشار النيران في ثلاثة محلات أخرى.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة.



