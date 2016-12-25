 بالصور..حريق مهول ببازارات باب مراكش بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشوهة.. ملكات جمال المغرب لسنة 2016 يثرن سخرية الفايسبوكيين المغاربة.. وها شنو قالو عليهم +صور | ثقافة و فنون

الشوهة.. ملكات جمال المغرب لسنة 2016 يثرن سخرية الفايسبوكيين المغاربة.. وها شنو قالو عليهم +صور

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة. | بوليتيك

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل

بالفيديو | الراقصة نور تعترف بحبها لكاظم الساهر في فيديو معه ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الراقصة نور تعترف بحبها لكاظم الساهر في فيديو معه !

مثير وبالصور.. مرة أخرى ظهور دليل يؤكد تورط جزائري في قضية سعد المجرد..تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. مرة أخرى ظهور دليل يؤكد تورط جزائري في قضية سعد المجرد..تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة

أناقة الملك محمد السادس تلهب الفايسبوك+صورة | بوليتيك

أناقة الملك محمد السادس تلهب الفايسبوك+صورة

عاجل..كسيدة خايبة في طريق الموت بين رموك ودراجة نارية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة في طريق الموت بين رموك ودراجة نارية ضواحي البيضاء

بالفيديو | مشاهد جديدة من يوم الحنة الخاص بالمغربية إيمان الباني في إسطنبول على الطريقه المغربيه التقليدية | ثقافة و فنون

بالفيديو | مشاهد جديدة من يوم الحنة الخاص بالمغربية إيمان الباني في إسطنبول على الطريقه المغربيه

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم وخواتاتكم : تخدير فتاة وافتضاض بكارتها خلال ليلة حمراء بالبيضاء..وها كيفاش باعت صاحبتها العذرية ديالها لذئب بشري | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم وخواتاتكم : تخدير فتاة وافتضاض بكارتها خلال ليلة حمراء بالبيضاء..وها

مثير.. شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في مدينة وجدة

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بالصور..حريق مهول ببازارات باب مراكش بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 11:24 بالصور..حريق مهول ببازارات باب مراكش بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصور..حريق مهول ببازارات باب مراكش بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل
اندلع حريق مهول، حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، ببعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المنتوجات التقليدية ''البارزارات'' الموجودة على مستوى باب مراكش بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول، حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، ببعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المنتوجات التقليدية "البارزارات" الموجودة على مستوى باب مراكش بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السبب في اندلاع هذا الحريق يعود إلى وقوع تماس كهربائي بأحد المحلات، ما أدى إلى انتشار النيران في ثلاثة محلات أخرى.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوقاية المدينة المنتوجات التقليدية بازار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..كسيدة خايبة في طريق الموت بين رموك ودراجة نارية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة في طريق الموت بين رموك ودراجة نارية ضواحي البيضاء

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم وخواتاتكم : تخدير فتاة وافتضاض بكارتها خلال ليلة حمراء بالبيضاء..وها كيفاش باعت صاحبتها العذرية ديالها لذئب بشري | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو بناتكم وخواتاتكم : تخدير فتاة وافتضاض بكارتها خلال ليلة حمراء بالبيضاء..وها كيفاش باعت صاحبتها العذرية ديالها لذئب بشري

مثير.. شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في مدينة وجدة

خطير..مشرمل يهاجم حمام شعبي بسيف ويرعب المستحمين بواسطة كلب في وجدة.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يهاجم حمام شعبي '' بسيف'' ويرعب المستحمين بواسطة كلب في وجدة.. وهذه هي التفاصيل المثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة. | تسجيلات صوتية
منذ 32 دقيقة

مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة.

تبوكيصة: أفضل علاج للشعر..شوفو كيفاش تعالجوه بمادة الكولاجين بطريقة رائعة | دواك فالطبيعة

تبوكيصة: أفضل علاج للشعر..شوفو كيفاش تعالجوه بمادة الكولاجين بطريقة رائعة

نسولو الناس:واش راضيين على الخدمات الطبية فالمستشفيات العمومية؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:واش راضيين على الخدمات الطبية فالمستشفيات العمومية؟

صادم .. مغاربة اعتنقوا المسيحية بوجه مكشوف على شوف تيفي: بغينا حقوقنا بحالنا بحال اليهود المغاربة | بــووز

صادم .. مغاربة اعتنقوا المسيحية بوجه مكشوف على شوف تيفي: بغينا حقوقنا بحالنا بحال اليهود المغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الشوهة.. ملكات جمال المغرب لسنة 2016 يثرن سخرية الفايسبوكيين المغاربة.. وها شنو قالو عليهم +صور | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

الشوهة.. ملكات جمال المغرب لسنة 2016 يثرن سخرية الفايسبوكيين المغاربة.. وها شنو قالو عليهم +صور

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل الحكومة. | بوليتيك

بالفيديو .. مفيد: يمكن للملك تعيين شخصية ثانية من حزب المصباح مكان بن كيران بعد بوادر الفشل في تشكيل

بالفيديو | الراقصة نور تعترف بحبها لكاظم الساهر في فيديو معه ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الراقصة نور تعترف بحبها لكاظم الساهر في فيديو معه !

مثير وبالصور.. مرة أخرى ظهور دليل يؤكد تورط جزائري في قضية سعد المجرد..تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. مرة أخرى ظهور دليل يؤكد تورط جزائري في قضية سعد المجرد..تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.