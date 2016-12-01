 بالفيديو.. زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل محيحة في حنة إيمان الباني ومراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا ﻿
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بالفيديو.. زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل محيحة في حنة إيمان الباني ومراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 11:17 بالفيديو.. زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل محيحة في حنة إيمان الباني ومراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا | منوعات
بالفيديو.. زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل محيحة في حنة إيمان الباني ومراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا
نشرت المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني يوم أمس مقطع فيديو لحفل ليلة حنة إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا.

"شوف تيفي": زينب نمروك

 

نشرت المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني يوم أمس مقطع فيديو لحفل ليلة حنة إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا.

و إلى جانب بوسيل حضر الحفل كل من اللبنانية تانيا نمر التي كانت قد شاركت ببرنامج ستار أكاديمي في نفس الموسم الذي تواجدت به بوسيل و فاتي الجمالي بالإضافة إلى أصدقاء ايمان ومراد وعائلتيهما.

و اختارت ايمان ومراد وضيوفهما في هذه المناسبة ارتداء لباسا مغربيا خالصا وتم الاحتفال بمراسم الحناء بالطقوس المغربية الرائعة .

 

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‫شوف تيفي

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ايمان الباني مراد يلدريم بسمة بوسيل تامر حسني حنة المغرب تركيا

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