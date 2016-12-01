بالفيديو.. زوجة تامر حسني المغربية بسمة بوسيل محيحة في حنة إيمان الباني ومراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا ﻿

نشرت المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني يوم أمس مقطع فيديو لحفل ليلة حنة إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا.

"شوف تيفي": زينب نمروك

نشرت المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني يوم أمس مقطع فيديو لحفل ليلة حنة إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم على الطريقة المغربية في تركيا.

و إلى جانب بوسيل حضر الحفل كل من اللبنانية تانيا نمر التي كانت قد شاركت ببرنامج ستار أكاديمي في نفس الموسم الذي تواجدت به بوسيل و فاتي الجمالي بالإضافة إلى أصدقاء ايمان ومراد وعائلتيهما.

و اختارت ايمان ومراد وضيوفهما في هذه المناسبة ارتداء لباسا مغربيا خالصا وتم الاحتفال بمراسم الحناء بالطقوس المغربية الرائعة .