خطير.. حضيو ولادكم: محاولة اختطاف طفلة في الداخلة..وها شنو وقع للخاطف+تفاصيل مثيرة ﻿

شهدت مدينة الداخلة ليلة السبت-الأحد، محاولة اختطاف فاشلة، قام بها شخص في حق طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من أمام منزل والديها.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة الداخلة ليلة السبت-الأحد، محاولة اختطاف فاشلة، قام بها شخص في حق طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من أمام منزل والديها.

وحسب مصادر محلية من الداخلة فإن الخاطف وهو شاب في عقده الثاني، حاول اختطاف الطفلة، إلا أن العشرات من المواطنين، قاموا بمحاصرته وبتحرير الطفلة خلال محاولته الهروب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المواطنين، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقال الخاطف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



