عاجل..حريق مهول يرعب إسرائيل ﻿

"شوف تيفي"
شب حريق مهول في صهريج وقود تابع لشركة أويل ريفايناريز في حيفا اليوم الأحد، وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود الكثيف في سماء الميناء الواقع في شمال إسرائيل.
وحسب وكالة رويترز البريطانية فقد هرعت فرق مكافحة الحريق إلى المكان وأظهرت صور نشرت على مواقع إعلامية إسرائيلية على الأنترنيت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الصهريج.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
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