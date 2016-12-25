عاجل والفيديو..تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا..وحصيلة القتلى في صفوف العسكريين جد ثقيلة ﻿

سقطت طائرة عسكرية روسية كانت متجهة إلى سوريا صباح اليوم الأحد، في البحر الأحمر وعلى متنها 91 شخصا بينهم أعضاء من فرقة الجيش الموسيقية.

"شوف تيفي"





سقطت طائرة عسكرية روسية كانت متجهة إلى سوريا صباح اليوم الأحد، في البحر الأحمر وعلى متنها 91 شخصا بينهم أعضاء من فرقة الجيش الموسيقية.

وحسب وسائل إعلام روسية فإن وزارة الدفاع الروسية، أوضحت بأن الطائرة أقلعت من مدينة أدلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية إلى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزارة، أعلنت العثور في البحر الأسود على أجزاء من طائرة توبوليف-154 على بعد 1,5 كلم من ساحل مدينة سوتشي وعلى عمق 50 الى 70 مترا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرة المنكوبة، كانت تقل 83 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم مشيرة إلى أنه يوجد من بين الركاب تسعة صحافيين.

وكانت الطائرة تقل جنودا روس وأعضاء في فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش كانوا متوجهين إلى سوريا للمشاركة في إحتفالات رأس السنة في قاعدة حميميم.