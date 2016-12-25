باكستان تستعد لضرب إسرائيل بالسلاح النووي ﻿

هدد وزير دفاع باكستان ''خواجة آصف'' بضرب بلاده لإسرائيل بالسلاح النووي، وذلك ردا على تهديد إسرائيلي سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي بضرب باكستان.

شوف تيفي

هدد وزير دفاع باكستان "خواجة آصف" بضرب بلاده لإسرائيل بالسلاح النووي، وذلك ردا على تهديد إسرائيلي سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي بضرب باكستان.

ونشر "خواجة" تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع تويتر، اليوم السبت، كتب فيها بأن بلاده ستضرب إسرائيل بالسلاح النووي في إشارة صريحة أن باكستان دولة نووية لا تقل قوة عن إسرائيل.

وقالت مصادر صحفية إسرائيلية أن التهديد جاء ردا على تصريح مزيف لم يصدر عن وزير الحرب الإسرائيلي حسب ذات المصادر ، والتي توقعت نشوب أزمة دبلوماسية على خلفية التغريدة، والتي علق عليها متابعو الوزير بأنها رد على تقرير مزيف.