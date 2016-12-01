سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير ﻿

نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق, اليوم السبت حدود الساعة الثالثة زوالا على مستوى الطريق الرئيسية بجماعة ''الدراركة'' ضواحي مدينة أكادير , عندما ارتطمت سيارته بشكل قوي بعمود إنارة بعدما انحرفت عن

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق, اليوم السبت حدود الساعة الثالثة زوالا على مستوى الطريق الرئيسية بجماعة "الدراركة" ضواحي مدينة أكادير , عندما ارتطمت سيارته بشكل قوي بعمود إنارة بعدما انحرفت عن مسارها الصحيح .



و حسب مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" ، فإن السيارة التي كانت في طريقها باتجاه دوار "تكاديرت نعبادوا" قبل أن تنحرف عن مسارها و انحازت للجهة اليمنى لتصدم أعمدة إنارة عمومية كانت متواجدة على جانب الطريق مما أسفر عن تحطم الواجهة الأمامية للسيارة .

و ذكرت ذات المصادرأن سائق السيارة أصيب بجروح خفيفة نقل على إثرها صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير في حالة من الصدمة.