سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق, اليوم السبت حدود الساعة الثالثة زوالا على مستوى الطريق الرئيسية بجماعة "الدراركة" ضواحي مدينة أكادير , عندما ارتطمت سيارته بشكل قوي بعمود إنارة بعدما انحرفت عن مسارها الصحيح .
و حسب مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" ، فإن السيارة التي كانت في طريقها باتجاه دوار "تكاديرت نعبادوا" قبل أن تنحرف عن مسارها و انحازت للجهة اليمنى لتصدم أعمدة إنارة عمومية كانت متواجدة على جانب الطريق مما أسفر عن تحطم الواجهة الأمامية للسيارة .
و ذكرت ذات المصادرأن سائق السيارة أصيب بجروح خفيفة نقل على إثرها صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير في حالة من الصدمة.
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