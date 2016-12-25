إيقاف أجانب بمراكش يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية ﻿

تمكنت العناصر الأمنية بمدينة مراكش من إيقاف سائحين أجانب اليوم السبت كانوا يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية المتواجدة بحي سيدي ميمون بمقاطعة المشور.

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تمكنت العناصر الأمنية بمدينة مراكش من إيقاف سائحين أجانب اليوم السبت كانوا يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية المتواجدة بحي سيدي ميمون بمقاطعة المشور.

وحسب مصادر محلية فإن رجال الأمن أوقفوا جماعة من الأجانب كانوا بصدد التقاط بعض الصور للقصر الملكي بواسطة كاميرا رقمية، وذلك بغرض التحقيق معهم والتعرف على هويتهم.

وبهذا الشأن أضافت ذات المصادر أنه تم إخلاء سبيل الأجانب بعدما اتضح أنهم التقاطوا الصور بسبب إعجابهم بالإقامة.