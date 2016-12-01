الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين ﻿

نظمت حركة ''التوحيد والإصلاح ندوة تحت عنوان ''الحركة بعيون مختلفة'' اليوم ، السبت 24 دجنبر 2016 ، بمقر الحركة المركزي بالرباط .

شوف تيفي

نظمت حركة "التوحيد والإصلاح ندوة تحت عنوان "الحركة بعيون مختلفة" اليوم ، السبت 24 دجنبر 2016 ، بمقر الحركة المركزي بالرباط .

أرضية الندوة حسب ما اطلعت عليه شوف تيفي قالت أن الندوة تأتي في سياق الذكرى العشرينية لتأسيس الحركة، والوقوف على أبعاد كسبها التربوي والدعوي والفكري والثقافي والمدني في المجتمع المغربي طيلة العشرين سنة الماضية.

الندوة التي أطرها كل من الزميل توفيق بوعشرين رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وحماد القباج المدير التنفيذي لمؤسسة بن تاشفين للدراسات ،و يوسف بلال الباحث والأكاديمي، حسب ذات الأرضية في إطار الانفتاح على المهتمين والمتابعين من غير أعضاء الحركة ممن لهم "نظرات قادرة على النفاذ إلى أبعد مما نفذت إليه" الحركة ذاتها، إضافة إلى تنويع المقاربات المنهجية وتعديدها إسهاما في تقدير هذه التجربة وتقديرها.

الأرضية التي حرصت على تقديم ملخص لأهم المحطات التاريخية التي مرت منها الحركة انطلاقا من حدث الاندماج بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، وتبنيها فكرة "إقامة الدين" كمحور رئيسي لأعمالها، وإبداعها "لفلسفة التخصصات" على المستوى التنظيمي وصولا إلى التفاعل مع أهم المحطات الوطنية التي مر منها المغرب في إطار مسار الإصلاح.