 الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

باكستان تستعد لضرب إسرائيل بالسلاح النووي | دولي

باكستان تستعد لضرب إسرائيل بالسلاح النووي

سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير | حوادث و حقوق

سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير

إيقاف أجانب بمراكش يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية | حوادث و حقوق

إيقاف أجانب بمراكش يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية

الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين | بوليتيك

الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين

لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمدينة أكادير | بوليتيك

لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمدينة أكادير

عاجل بالفيديو.. هذا هو السبب في الاستنفار الأمني الكبير في مختلف المدن المغربية | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو.. هذا هو السبب في الاستنفار الأمني الكبير في مختلف المدن المغربية

الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة شمال سورية | دولي

الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة ''دولة'' شمال سورية

سلطان الطرب العربي جورج وسوف يتعرض للسرقة | ثقافة و فنون

سلطان الطرب العربي ''جورج وسوف'' يتعرض للسرقة

غريب..ترامب يتأسف بعد طلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية | دولي

غريب..''ترامب'' يتأسف بعد طلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 01:26 الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين | بوليتيك
الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين
نظمت حركة ''التوحيد والإصلاح ندوة تحت عنوان ''الحركة بعيون مختلفة'' اليوم ، السبت 24 دجنبر 2016 ، بمقر الحركة المركزي بالرباط .

شوف تيفي

نظمت حركة "التوحيد والإصلاح ندوة تحت عنوان "الحركة بعيون مختلفة" اليوم ، السبت 24 دجنبر 2016 ، بمقر الحركة المركزي بالرباط .

أرضية الندوة حسب ما اطلعت عليه شوف تيفي قالت أن الندوة تأتي في سياق الذكرى العشرينية لتأسيس الحركة، والوقوف على أبعاد كسبها التربوي والدعوي والفكري والثقافي والمدني في المجتمع المغربي طيلة العشرين سنة الماضية.

الندوة التي أطرها كل من الزميل توفيق بوعشرين رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وحماد القباج المدير التنفيذي لمؤسسة بن تاشفين للدراسات ،و يوسف بلال الباحث والأكاديمي، حسب ذات الأرضية في إطار الانفتاح على المهتمين والمتابعين من غير أعضاء الحركة ممن لهم "نظرات قادرة على النفاذ إلى أبعد مما نفذت إليه" الحركة ذاتها، إضافة إلى تنويع المقاربات المنهجية وتعديدها إسهاما في تقدير هذه التجربة وتقديرها.

الأرضية التي حرصت على تقديم ملخص لأهم المحطات التاريخية التي مرت منها الحركة انطلاقا من حدث الاندماج بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، وتبنيها فكرة "إقامة الدين" كمحور رئيسي لأعمالها، وإبداعها "لفلسفة التخصصات" على المستوى التنظيمي وصولا إلى التفاعل مع أهم المحطات الوطنية التي مر منها المغرب في إطار مسار الإصلاح.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البجيدي التوحيد والإصلاح الحزب الحركة الجناح الدعوي السياسة المغرب الحركة الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمدينة أكادير | بوليتيك

لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمدينة أكادير

بلال التليدي..الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد إجتماع بن كيران ومستشاري الملك | بوليتيك

بلال التليدي..الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد إجتماع بن كيران ومستشاري الملك

وأخيرا...بن كيران يحدد تاريخ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

وأخيرا...بن كيران يحدد تاريخ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة

زين الدين.. لقاء مستشاري الملك مع رئيس الحكومة بن كيران يحمل دلالات كبيرة | بوليتيك

زين الدين.. لقاء مستشاري الملك مع رئيس الحكومة بن كيران يحمل دلالات كبيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شوفو شنو واقع حدا موروكو مول - البيضاء بالليل | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

بالفيديو.. شوفو شنو واقع حدا موروكو مول - البيضاء بالليل

بالفيديو.. حمار خارج بشوارع الدارالبيضاء مع 4 ديال الصباح والناس كيصورو فيه | زووم

بالفيديو.. حمار خارج بشوارع الدارالبيضاء مع 4 ديال الصباح والناس كيصورو فيه

أجمل 10 طرق فى العالم | قنوات أخرى

أجمل 10 طرق فى العالم

أشجع حيوان فى العالم | فى حجم القط ويهاجم الأسود والنمور | قنوات أخرى

أشجع حيوان فى العالم | فى حجم القط ويهاجم الأسود والنمور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

باكستان تستعد لضرب إسرائيل بالسلاح النووي | دولي
منذ 7 ساعات

باكستان تستعد لضرب إسرائيل بالسلاح النووي

سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير | حوادث و حقوق

سائق سيارة ينجو من موت محقق بعد ارتطام سيارته بأعمدة إنارة بأكادير

إيقاف أجانب بمراكش يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية | حوادث و حقوق

إيقاف أجانب بمراكش يلتقطون صورا تذكارية للإقامة الملكية

الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين | بوليتيك

الذراع الدعوي للبجيدي تحتفل بذكراها العشرين بعيون آخرين

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.