لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بمدينة أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن حلول لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير للوقوف على الإستعدادات الأمنية بالمناطق الساحلية للمدينة تزامنا مع إحتفالات السنة الميلادية الجديدة.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" عن حلول لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير للوقوف على الإستعدادات الأمنية بالمناطق الساحلية للمدينة تزامنا مع إحتفالات السنة الميلادية الجديدة.



وأفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة التي حلت بولاية أمن جهة سوس ماسة، وقفت على الترتيبات الأمنية وأماكن إنتشار أفراد الشرطة.



وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة المركزية التي حلت بأكادير مؤخرا هي أيضا لمراقبة مدى إلتزام المسؤولين بتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني إستعدادا لإحتفالات رأس السنة الميلادية خاصة بالمدن التي تعرف توافد السياح الأجانب.



ويشهد كورنيش مدينة أكادير منذ عشية اليوم إنزالا أمنيا لمختلف الأجهزة خاصة قرب الفنادق والمطاعم المحادية لشاطئ المدينة.