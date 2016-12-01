عاجل بالفيديو.. هذا هو السبب في الاستنفار الأمني الكبير في مختلف المدن المغربية ﻿

في خطوة مهمة، تعكس فلسفة أمنية عميقة لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، شهدت عدد من النقط الحيوية بالمملكة اليوم، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة، تحركا أمنيا عالي

''شوف تيفي''



في خطوة مهمة، تعكس فلسفة أمنية عميقة لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، شهدت عدد من النقط الحيوية بالمملكة اليوم، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة، تحركا أمنيا عالي المستوى، لتأمين ''ميزة الأمن'' التي ينعم بها المغرب، كبلد آمن ومستقر في محيط إقليمي جد مضطرب.

وعلمت "ّشوف تيفي'' من مصدر واسع الاطلاع، أن عددا من المدن المغربية، شهدت ليلة اليوم السبت (24 دجنبر الجاري)، انتشارا أمنيا كبيرا، خاصة بمحيط المناطق الحساسة التي تعرف تواجدا كثيفا وتجمعا كبيرا للمواطنين.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السبب وراء هذا الانتشار الأمني غير المسبوق، يدخل ضمن الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل استتاب الأمن وخدمة المواطن للحفاظ على سلامته.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذه الخطوة الجديدة لمديرية الحموشي، جاءت للتأكيد على الاستعداد الجيد لرجال الأمن، للعمل على خدمة المواطن في مختلف المدن المغربية، مضيفا بأن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى حماية المناطق الحساسة مثل المراكز التجارية الكبرى والمؤسسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت قبل قليل، بأن كورنيش عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يعرف حالة استنفار أمني كبير، وخاصة بسينما ''ميغاراما'' والمركزين التجاريين ''موروكو مول'' و ''أنفا بلاص'' وغيرها من المناطق الحساسة والاستراتيجية بمدينة الدارالبيضاء.

وتأتي هذه الخطوة، المنطلقة من الإستراتيجية الأمنية الجديدة، للتأكيد على أن أمن المواطن هو أول ما يحرك مديرية الحموشي، وأن التعزيزات الأمنية، بمظهرها الجديد، تأتي لتعزيز مكتسب الأمن الذي ينعم فيه المغاربة في المملكة، وأيضا لمرور أجواء الاحتفال برأس السنة الجديدة في ظروف عادية وآمنة أيضا.. خاصة وأن هذه التحركات، لاقت استحسانا من قبل المواطنين، حيث حققت عنصرين أثنين، الأول، ترك انطباع جيد على أن رجال الأمن، بمختلف الوحدات، والتعزيزات اللوجيستيكية، قريبون من المواطن، ويتحركون من صلب حاجته للأمن.. وثانيا، بعث الاطمئنان بأن المؤسسات الحيوية بالنقط الحساسة، مشمولة بحماية أمنية من مستوى عالي جدا.. وهذه خطوة مهمة للغاية، تأتي لتكريس ميزة المغرب كبلد آمن ومستقر.





