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الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة ''دولة'' شمال سورية

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 00:28 الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة شمال سورية | دولي
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة ''دولة'' شمال سورية
اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أطرافا، لم يسمها، بالسعي لإقامة ''دولة'' ، شمال سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح بذلك على الإطلاق.

 شوف تيفي:وكالات

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أطرافا، لم يسمها، بالسعي لإقامة ''دولة'' ، شمال سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح بذلك على الإطلاق.

وفي كلمة له خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في مدينة إسطنبول، أشار أردوغان إلى أن تركيا تطرح منذ البداية إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب شمال سورية.

وشدد على أن المدن التركية غازي عنتاب وكليس وشانلي أوفة معرضة للخطر، إذا لم تتحقق تلك المنطقة، مضيفا ''ما الذي يريدونه؟ يريدون إقامة دولة جديدة شمال سورية. ليعلم الجميع أننا لن نسمح بذلك''.

وحول مصرع عدد من الجنود الأتراك خلال عملية ''درع الفرات''، قال أردوغان: ''بالتأكيد قلوبنا تتألم لأجل شهدائنا، ولكن يجب علينا أن نعلم بأن هذه الأراضي تحتاج لشهداء لتكون وطنا لنا''.

وتطرق الرئيس التركي إلى أزمة اللاجئين السوريين، واحتضان بلاده لنحو 3 ملايين لاجئ، وقال ''تركيا أنفقت حوالي 20 مليار دولار لأجل اللاجئين. هذا المبلغ ليس بسيطا. أين الغرب؟ أين ذلك الغرب الغني؟''.

وتناول الرئيس التركي ما اعتبره مؤامرات تسعى للنيل من اقتصاد بلاده خلال الآونة الأخيرة، داعي ا الأتراك والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة وقيادتها لإفشال هذه ''المؤامرات''.

واعتبر أردوغان، أن الشركات ورجال الأعمال الذين يؤجلون استثماراتهم ومشاريعهم في هذه المرحلة الحساسة، يقفون إلى جانب الأطراف التي تهاجم الاقتصاد التركي وتسعى للنيل منه.

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