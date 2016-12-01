سلطان الطرب العربي ''جورج وسوف'' يتعرض للسرقة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تعرضت حقيبة الفنان السوري ''جورج وسوف'' للسرقة أمس الجمعة، في مطار تونس قرطاج الدولي.
و قالت مصادر صحفية إنه وبعد وصول سلطان الطرب العربي ''جورج وسوف'' إلى مطار تونس ''قرطاج'' للمشاركة في برنامج تلفزيوني على قناة التاسعة , انتظر الفريق المرافق لجورج وسوف وفريق قناة التاسعة وصول الحقيبة، غير أنها لم تصل بالرغم من ساعات الانتظار الطويلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن فريق عمل '' جورج وسوف'' حاول الاتصال مرارا بالمسؤولين في المطار للحصول على توضيحات بخصوص غياب الحقيبة غير أنه وإلى حدود، اليوم السبت، لم تقدم إدارة المطار أي رد لمرافقي أبو وديع.
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